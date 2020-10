Covid-19: Irão ultrapassa barreira dos 30 mil mortos

O Irão anunciou hoje ter ultrapassado a barreira dos 30.000 mortos causados pelo novo coronavírus covid-19, com 253 mortes registadas nas últimas 24 horas.

O anúncio foi feito pela porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, que avançou que o número total de mortos do surto é agora de 30.123, com 253 novos mortes adicionados sábado à contagem oficial.

Existem agora um total de 526.490 casos confirmados.

Nas últimas semanas, o Irão viu o número de mortes diárias atingir os níveis mais elevados, desde que começou a contabilizar casos em fevereiro passado.

A nível global, a covid-19 provocou cerca de 1,1 milhões de mortos desde dezembro de 2019, incluindo 2.149 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.