Covid-19: Índia com mais de 77 mil casos num dia, novo recorde diário

A Índia contabilizou 77.266 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário no país, voltando a ultrapassar as 75.000 infeções pelo segundo dia consecutivo, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

Na quinta-feira, o país tinha comunicado 75.760 infeções, uma subida acentuada em relação ao valor mais alto anterior, registado em 22 de agosto, quando foram diagnosticadas 70.488 infeções.

Nas últimas duas semanas, a Índia ultrapassou as 60 mil infeções diárias, acumulando agora mais de 3,38 milhões de casos confirmados. Cerca de 47% das infeções ocorreram este mês.

As autoridades indianas registaram também 1.057 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 61.529 desde o início da pandemia.

A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infeções, atrás de Estados Unidos e Brasil, e o quarto com o maior número de mortos, precedida por aqueles dois países e o México.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.