Covid-19: França perto dos 150 mil casos confirmados desde o início da pandemia

A França registou 149.668 casos confirmados da covid-19 desde o início da pandemia, com 597 novos casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades do país.

Os dados foram atualizados hoje pela Direção Geral da Saúde francesa e dão conta de um total de 28.714 mortos no total, com 18.387 óbitos em meio hospitalar e 10.327 óbitos em lares de idosos e em centros de acolhimento para a terceira idade.

Nas últimas 24 horas, houve 61 novos mortos devido à covid-19.

O número de casos com necessidade hospitalização continua a descer no país, havendo atualmente 14.695 pessoas hospitalizadas e 1.361 destes pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos.

Hoje foi ainda divulgado que desde 11 de maio, fim do período de confinamento, houve 109 novos focos de contágio do vírus em França, mas sem sinais de retoma da epidemia em França.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.