Trump anuncia fim das relações entre EUA e OMS

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, esta sexta-feira, o fim das relações do país com a Organização Mundial da Saúde. "A China tem o controlo total da OMS", acusou durante uma declaração aos jornalistas."A China tem o controlo total sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares (36 milhões de euros) por ano comparados com o que os EUA têm pago, que é aproximadamente 450 milhões de dólares por ano (405 milhões de euros)", afirmou Trump durante a conferência de imprensa nos jardins da Casa Branca."O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. Temos de ter transparência. Porque é que a China limitou as pessoas de Wuhan a outras cidades? O vírus não chego ua Pequim, não foi a lado nenhum, mas eles permitiram que viajassem livremente por todo o mundo, incluindo a Europa e os Estados Unidos", indicou o presidente norte-americano.O líder da Casa Branca explicou que os fundos aplicados na OMS pela adminstração norte-americana vão ser redireccionados para outras organizações.Trump tem vindo, repetidamente, a criticar a abordagem da organização da ONU no combate à pandemia da Covid-19 e culpa a OMS por ter criticado a proibição de viagens da China no início do surto. "Não fiquei convencido e suspendi as viagens de e para a China, salvando um sem-número de vidas", disse a 14 de abril.A agência mundial de saúde decretou emergência global devido à Covid-19 a 30 de janeiro, quando existiam apenas 82 casos fora da China e nenhuma vítima mortal causada pelo novo coronavírus.