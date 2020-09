Em França, estão a ser investigados 562 surtos do novo coronavírus. No país, registaram-se em 24 horas mais 4.203 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.Ao todo, contabilizam-se 328.980 infeções desde o início da pandemia.Em 24 horas, mais 25 pessoas morreram. Ao todo, já se registam 30.726 óbitos. França tem a sétima maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo.