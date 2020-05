Festas para apanhar a Covid-19, a nova moda em Washington

O número de casos do novo coronavírus não tem abrandado nos EUA e existe agora um novo problema: as chamadas "festas Covid-19". As autoridades norte-americanas no estado de Washington alertaram para os perigos destes eventos, onde os participantes apanham o vírus intencionalmente para se tornarem imunes.

"O condado de Walla Walla tem recebido relatos de festas Covid-19 a ocorrer na nossa comunidade, onde pessoas não-infetadas se misturam com doentes com o intuito de contrair o vírus", indicaram as autoridades em comunicado esta terça-feira.

Até esta terça-feira, foram registados 94 casos positivos de Covid-19 em Walla Walla e pelo menos 25 admitiram ter estado nestas chamadas "festas da Covid-19".

"Não sabemos quando é que isto acontece. Temos ouvido pelos vários pacientes. Quando questionámos contactos antigos, 25 pessoas disseram-nos: ‘Estivemos numa festa Covid-19. É inaceitável. É irresponsável", afirmou ao jornal local Walla Walla Bulletin a diretora de saúde do condado, Meghan DeBolt, citada pelo The Guardian.

O estado de Washington conta já com mais de 15 mil casos do novo coronavírus, com pelo menos 834 mortes causadas pela Covid-19. No país inteiro, o número de casos já ultrapassou os 1,2 milhões, com mais de 73 mil mortes registadas.

A ideia não é propriamente original. No passado, foram comuns festas em que pais traziam os filhos para apanharem a doença da varíola, sendo intencionalmente expostas a outras que tinham o vírus.

No entanto, a imunidade pode não ser certa. Sobre o novo coronavírus, investigadores sabem, para já, que uma parte das pessoas recuperadas da Covid-19 estão protegidas de outra infeção - pelo menos numa fase inicial. Mas ainda não é conhecido quanto tempo dura esta imunidade ou quão forte é perante uma nova ameaça do vírus.

Sem o aparecimento de uma vacina, a única maneira de garantir imunidade contra o novo coronavírus é através de anticorpos. A existência desta defesa do corpo humano em sobreviventes e recuperados da Covid-19 já foi testada, mas, de acordo com a OMS, algumas pessoas demonstraram ter baixos níveis de "anticorpos neutralizantes", o tipo que impede o vírus de entrar nas células.

E, mesmo com a presença destes pode não ser suficiente para prevenir uma infeção futura uma vez que podem existir em quantidades mínimas ou podem não ter a força para conter a estirpe de um novo vírus da infeção.

É por isso que um teste serológico positivo não significa ainda imunidade à Covid-19. Apenas informa se a pessoa que testou positivo foi exposta ao novo coronavírus - e mesmo o resultado depende da sensibilidade e especificidade do teste.