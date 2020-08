Covid-19: Espanha soma mais de 2.200 novos casos em 24 horas

Espanha registou 2.211 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, faltando conhecer os dados das comunidades de Madrid e de Navarra, com a Catalunha a ultrapassar os 100.000 infetados, depois de confirmar 1.243 num dia.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o total de infetados com o novo coronavírus desde o início da epidemia, há cerca de cinco meses, ascende a 298.297, e pelo menos 32 pacientes (seis na Catalunha) morreram nos últimos sete dias, elevando o número global para 28.478 óbitos.

Na Catalunha, segundo as autoridades locai, desde o início da pandemia, foram recenseados 100.668 casos de infeção, depois de, em 24 horas, se terem contabilizado mais 1.243, situação que começa a preocupar sobretudo por causa do surto detetado no Vallès Occidental, uma das regiões a leste da comunidade autónoma.

O total de mortes na Catalunha atingiu os 12.751, tendo 6.995 deles sido registados no hospital ou num centro sanitário, 4.118 em lares de idosos e 814 no domicílio, com as restantes 824 a não serem classificadas por falta de informação.

O aumento de casos positivos de covid-19 no Vallès Occidental pôs já em alerta a própria comarca e as cidades de Sabadell e de Terrassa.

Face a esta situação, a alcaide de Sabadell, Marta Farrés, divulgou um vídeo em que alerta para o aumento de casos, que considera uma "má notícia" nas vésperas de muitos habitantes partirem para férias, salientando, porém, que nenhum dos pacientes infetados está internado em unidades de cuidados intensivos.

"Dá medo só de pensar que poderemos ter dados como os dos últimos meses", admitiu Marta Farrés.

Já em Barcelona, o presidente do Governo regional, Quim Torra, lamentando a evolução dos novos casos, pediu "prudência máxima e prevenção máxima" à população catalã, para evitar que surjam novos surtos, e lembrou os "bons resultados" obtidos com as restrições que funcionaram durante o período de confinamento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.