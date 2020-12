Covid-19. Espanha regista mais de 22 mil novos casos desde sexta-feira

A Espanha registou desde sexta-feira 22.013 novos casos de covid-19, elevando para 1.819.249 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 334 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 49.260.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar, havendo hoje 225 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 11 do que na sexta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (407), Madrid (301), Extremadura (280), Castela-Mancha (277), Comunidade Valenciana (276) e País Basco (242).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 945 pessoas com a doença, das quais 212 na Comunidade Valenciana, 177 na Catalunha e 142 em Madrid.

Em todo o país há 11.431 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,40% das camas, das quais 1.944 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,00% das camas desse serviço.

O governo espanhol anunciou hoje que decidiu, de forma coordenada com Portugal, suspender os voos vindos do Reino Unido a partir de terça-feira, exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes neste país.

"O Governo espanhol decidiu, de forma concertada com Portugal, a suspensão dos voos procedentes do Reino Unido a partir de amanhã [terça-feira], exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes" em Espanha, de acordo com um comunicado de imprensa enviado à Lusa em Madrid.

De acordo com a mesma nota, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acaba de ter uma conversa "sobre estas decisões comuns" com o seu homólogo, o primeiro-ministro português, António Costa.

Madrid toma esta medida depois de as autoridades portuguesas já terem avançado no domingo com restrições idênticas, com efeito a partir das 00:00 de segunda-feira, à entrada em Portugal de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, permitindo a entrada apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.191 pessoas dos 376.220 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.