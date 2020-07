Covid-19: Espanha com mais de mil novos casos por dia

O vírus não dá tréguas em Espanha que registou esta quarta-feira, dia 29, 1.153 casos de covid-19, o número mais alto desde 1 de maio, quando os espanhóis ainda estavam em confinamento. Aragão (424), Catalunha (211) e Madrid (199) são as regiões com mais casos.

As pessoas diagnosticadas são cada vez mais jovens. No início da pandemia, a média de idade era de 60 anos, agora é de 40 nos homens e 43 nas mulheres. Segundo os especialistas, isto deve-se a diversos fatores: os mais velhos poderão estar a proteger-se mais, mas sobretudo, como se fazem muitos mais testes encontram-se casos assintomáticos que antes passavam despercebidos e que atualmente são mais de metade. A proporção de internamentos hospitalares é agora muito menor. Se a 1 de maio havia 732 hospitalizações, 84 em cuidados intensivos e 281 mortos, ontem eram 427, 21 e 9 respetivamente, de acordo com o El País.

Botellón faz disparar casos

O aumento do número de casos na região de Madrid mostra uma relação causa e efeito com a diversão noturna e particularmente com o botellón (quando as pessoas se reúnem em áreas públicas para socializar enquanto bebem álcool). Desde o desconfinamento esta prática cresceu exponencialmente na capital e consequentemente as sanções, a um ritmo de mil por semana só em julho. As autoridades municipais garantem que a polícia irá aumentar a vigilância em toda a cidade. Não são permitidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas tanto em locais fechados como em espaços abertos, os estabelecimentos fecham às 1h30 e é obrigatório o uso de máscara.

A preocupação das autoridades sanitárias não é tanto pela gravidade do estado de saúde dos infetados – que na sua maioria têm sintomas leves, com alguma febre, fadiga e perda do paladar e do olfato. Mas se antes um infetado com coronavírus estava em contacto com três ou quatro pessoas do seu círculo familiar, hoje está com cerca de 20. As autoridades reforçam o alerta de que os jovens não estão imunes e que no pior momento da pandemia se registaram 3.155 com menos de 40 anos, 212 dos quais necessitaram de cuidados intensivos.