Coronavírus: Vaticano fecha Praça de São Pedro durante semana da Páscoa

Todas as celebrações litúrgicas da semana da Páscoa serão realizadas sem fiéis na Praça de São Pedro, em Roma, devido ao coronavírus, anunciou hoje o Vaticano.

"A Prefeitura da Casa Pontifícia cumpre o dever de comunicar que, devido ao atual estado de emergência sanitária internacional, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa realizar-se-ão sem a presença física de fiéis", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota acrescenta-se que "até ao próximo dia 12 de abril, as audiências gerais do santo padre [quartas-feiras] e a oração do Angelus [domingos] se poderão seguir apenas por transmissão ao vivo no 'site' oficial Vatican News".

A Organização Mundial da Saúde declarou que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no sábado 175 novas mortes e que regista um total de 1.441 vítimas fatais.

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa agora os 151 mil, com registos em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.