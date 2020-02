O número de mortes por coronavírus aumentou este domingo para 904, revelou balanço no final da noite deste domingo. Ontem o número de vítimas ultrapassou pela primeira vez as mortes por SARS em 2002-200. Já há mais de 37 mil casos verificados, segundo dados oficiais. No sábado, a Comissão Nacional de Saúde da China tinha anunciado 722 mortos pelo surto do novo coronavírus.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado. Não há casos de pessoas infetadsa com coronavírus em Portugal.