Nove pessoas da mesma família infetadas com coronavírus

Nove pessoas da mesma família, de Hong Kong, estão infetadas com o novo coronavírus.



De acordo com o portal brasileiro G1, a informação foi avançada pelas autoridades locais. Os nove elementos partilharam uma refeição típica durante os festejos do ano novo chinês, no final do mês de janeiro.

Com eles terão também estado neste evento outras dez pessoas. Os 19 indivíduos terão participado numa atividade em que tiveram de estar à volta de uma mesa comum com uma espécie de panela fervente no centro. Nela, cada uma das pessoas podia acrescentar os seus próprios ingredientes.

Recorde que este novo surto viral teve origem em Wuhan e já matou, pelo menos, 811 pessoas na China. Existem ainda a registar mais de 37 mil pessoas infetadas.