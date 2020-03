Coronavírus: Chefe da Proteção Civil de Itália em isolamento

O chefe da Proteção Civil de Itália, Angelo Borrelli, anunciou esta quarta-feira que estará em isolamento por sentir sintomas do novo coronavírus.



"Estou com febre e, portanto, estarei em isolamento solitário até ao resultado do teste", disse Borrelli, citado pelo Corriere delle Sera, que anunciou que não estaria presente na conferência de imprensa habitual para atualização dos dados desta quarta-feira em Itália, na sede da Proteção Civil, em Roma.



O dirigente explicou que a medida foi tomada apenas "como precaução", após ter sido atendido por um médico, e que, acima de tudo, quer "respeitar as regras que devem ser aplicadas a todos", deixando um aviso: "Quem suspeita apenas que contraiu o vírus deve evitar qualquer tipo de contato com outras pessoas, para não colocar as pessoas em risco".



Em Itália já morreram 683 pessoas nas últimas 24 horas, subindo o total de mortes para 7.503. Foram confirmados 5.210 novos infetados pela Covid-19, subindo o número de casos confirmados para os 47.386 casos. Quase 10 mil pessoas já recuperaram.