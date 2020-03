Itália registou 683 mortes por Covid-19 em 24 horas, segundo os dados revelados esta quarta-feira. As autoridades anunciaram ainda que foram detetados mais 5210 casos positivos.No total, já se registaram 47.386 casos positivos e 7503 mortes. Quase 10 mil pessoas já recuperaram.Mais de 19 mil pessoas morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados esta quarta-feira às 11h00.Foram registados mais de 427.940 casos de infeção em mais de 181 países e territórios desde o início da epidemia.Em Portugal, o número de mortes associadas ao vírus que provoca a covid-19 subiu para 43 em Portugal, revelou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) , num boletim que regista 2.995 casos de infeção.O País, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 0«2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.