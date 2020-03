Coronavírus: Centro médico em Wuhan fechado após recuperação do último paciente

As autoridades chinesas decidiram encerrar um dos 16 centros hospitalares criados para enfrentar a epidemia de Covid-19 na cidade de Wuhan Segundo a informação veiculada pela emissora estatal CCTV, a decisão foi tomada depois do último paciente ter recuperado totalmente e ter recebido alta.Esta notícia foi revelada no mesmo dia em que a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que o número de mortos e de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no país - território continental – continua a abrandar. Segundo os dados atualizados, até à meia-noite de hoje (hora local), a doença fez menos 11 mortos e 77 infetados do que no dia anterior.No total, o número de mortos e infetados no país ascendeu a 2.943 e 80.151, respetivamente.Todas as mortes nas últimas 24 horas ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.No total, a província soma 2.834 mortes e 67.217 casos confirmados de infeção pela doença, que foi inicialmente identificada no final do ano passado.A Comissão Nacional de Saúde informou ainda que, no mesmo período de 24 horas, 2.742 pessoas receberam alta em toda a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, após superarem a doença.Segundo a mesma fonte, 47.204 pacientes receberam alta desde o início da epidemia e mais de 664.899 pessoas que tiveram contato próximo com os infetados foram acompanhadas, entre as quais 40.651 permanecem sob observação.