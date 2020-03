Escritor português pediu para ser testado ao Covid-19 nos EUA. Não deixaram

O escritor e professor português Onésimo Teotónio Almeida pediu para ser testado ao coronavírus nos Estados Unidos, onde vive e trabalha, depois de voltar do festival Correntes d’Escritas.

Porém, o departamento de saúde de Rhode Island não lhe permitiu fazer o teste ao primeiro pedido porque Portugal não se encontra na lista de cinco países assinalados pelos EUA. Segundo o The New York Times, Almeida acabou por ser testado esta segunda-feira depois de o seu caso ser dado a conhecer pelo jornal The Daily Brown Herald.



O departamento de saúde do estado de Rhode Island pediu-lhe que conduzisse até um hospital, onde "pessoal médico entraria no carro à tarde e o testaria – no parque de estacionamento", lê-se no NY Times. Foram retiradas amostras da boca, nariz e garganta do escritor através da janela do carro e agora, ele aguarda os resultados.

Onésimo Teotónio Almeida é professor de Estudos Portugueses e Brasileiros na Universidade de Brown. Depois de sofrer de tosse, febre e de espirrar, pediu para ser testado ao Covid-19. Afinal, esteve ao lado de Luís Sepúlveda durante uma conferência no Correntes d’Escritas e foi avisado por email de que o escritor chileno e a mulher estavam infetados.

"As pessoas de Portugal têm-me telefonado, e devo dizer, estão surpreendidas que no Ocidente isto seja tratado assim", disse Onésimo Teotónio Almeida ao The Daily Brown Herald, referindo-se à recusa do teste pelas autoridades de saúde.

O escritor voltou de Portugal a 23 de fevereiro. Ainda deu aulas a 24, mas acabou por ficar em casa nos dias seguintes. Agora, tentará dar as aulas por videoconferência.