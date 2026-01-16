Corina Machado deu medalha a Trump e Comité Nobel deixou aviso

Opositora venezuelana foi a Washington oferecer o prémio ao presidente norte-americano, que nunca escondeu o desejo de receber o Nobel da Paz.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, revelou que ofereceu a medalha do Nobel da Paz a Donald Trump. O episódio aconteceu na quinta-feira, durante o encontro entre ambos na Casa Branca, o que não parece ter agradado o comité Nobel, que entretanto já veio a criticar o sucedido.

Numa publicação feita na rede social X, o comité reiterou que, embora muitos prémios "tenham sido repassados" após a morte do vencedor, os títulos "não podem ser revogados, compartilhados ou transferidos a terceiros". "Uma medalha pode mudar de dono, mas o título de laureado com o Prémio Nobel da Paz não pode."

The #NobelPeacePrize medal.



It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years.



Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

Corina Machado não parece ter dado, contudo, ouvidos ao comité e decidiu mesmo assim oferecer a sua medalha ao presidente dos Estados Unidos: justificou o gesto com a vontade de transformar a Venezuela numa democracia e recordou aos jornalistas como uma medalha destinada ao presidente George Washington foi entregue à família do militar francês Marquês de Lafayette - que ajudou os americanos a vencer a Revolução Francesa. O "herdeiro de Washington [Donald Trump]" assumiu um "compromisso único com a nossa liberdade", disse.

O momento insólito, que se verificou ontem, ficou ainda registado através de uma fotografia, captada na Sala Oval da Casa Branca, na qual é possível ver o presidente dos EUA a segurar o prémio ao lado da opositora venezuelana.

Na rede social Truth Social, Trump voltou a agradecer o presente. "Foi uma grande honra conhecer María Corina Machado, da Venezuela. Ela é uma mulher maravilhosa que passou por tanta coisa... A María presenteou-me com seu Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que realizei: um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado, María!"

A entrega deste prémio acontece depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e ocorre também depois de Donald Trump ter feito lobby publicamente para ganhar o Prémio Nobel da Paz, no ano passado.