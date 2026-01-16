Sábado – Pense por si

Mundo

Incêndio em Seul obriga a tirar mais de 250 pessoas de bairro precário

Lusa 09:52
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Causa do fogo ainda é desconhecida, segundo a Agência Nacional de Bombeiros de Seul.

 Mais de 250 pessoas foram retiradas esta quinta-feira após um incêndio numa favela perto do distrito de Gangnam, no sul de Seul, capital da Coreia do Sul, informaram as autoridades.

Incêndio numa favela em Seul
Incêndio numa favela em Seul AP

O incêndio começou na madrugada em Guryong, frequentemente descrita como uma das últimas favelas remanescentes na capital sul-coreana.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, informou a Agência Nacional de Bombeiros de Seul.

“O fogo rapidamente alastrou devido à vulnerabilidade da área a incêndios, com uma alta concentração de estruturas temporárias”, descreveram as autoridades, acrescentando que 258 pessoas foram retiradas em segurança e ninguém ficou ferido.

Guryong surgiu como resultado de projetos de desenvolvimento que forçaram moradores com dificuldades económicas a mudarem-se.

A área fica a poucos passos de Gangnam, um dos distritos mais ricos de Seul, emblemático da ascensão da Coreia do Sul como potência económica e cultural.

Os incêndios são frequentes na região: em 2023, 500 pessoas foram obrigadas a fugir de casa antes do Ano Novo Lunar, quando um incêndio de grandes proporções começou.

Tópicos Incêndios Seul Coreia do Sul Ano Novo Lunar/Lunissolar
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Incêndio em Seul obriga a tirar mais de 250 pessoas de bairro precário