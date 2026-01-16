Incêndio em Seul obriga a tirar mais de 250 pessoas de bairro precário

Causa do fogo ainda é desconhecida, segundo a Agência Nacional de Bombeiros de Seul.

Mais de 250 pessoas foram retiradas esta quinta-feira após um incêndio numa favela perto do distrito de Gangnam, no sul de Seul, capital da Coreia do Sul, informaram as autoridades.



Incêndio numa favela em Seul AP

O incêndio começou na madrugada em Guryong, frequentemente descrita como uma das últimas favelas remanescentes na capital sul-coreana.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, informou a Agência Nacional de Bombeiros de Seul.

“O fogo rapidamente alastrou devido à vulnerabilidade da área a incêndios, com uma alta concentração de estruturas temporárias”, descreveram as autoridades, acrescentando que 258 pessoas foram retiradas em segurança e ninguém ficou ferido.

Guryong surgiu como resultado de projetos de desenvolvimento que forçaram moradores com dificuldades económicas a mudarem-se.

A área fica a poucos passos de Gangnam, um dos distritos mais ricos de Seul, emblemático da ascensão da Coreia do Sul como potência económica e cultural.

Os incêndios são frequentes na região: em 2023, 500 pessoas foram obrigadas a fugir de casa antes do Ano Novo Lunar, quando um incêndio de grandes proporções começou.