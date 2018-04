A Coreia do Norte diz que vai iniciar o seu programa de "desnuclearização", mesmo sem que os Estados Unidos da América procedam à retirada das suas forças militares da Coreia do Sul. Esta informação foi avançada pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, esta quinta-feira."A Coreia do Norte expressou vontade em desistir do seu programa nuclear sem exigir que as forças dos Estados Unidos saiam da península coreana", disse Moon Jae-in numa conferência de impressa citada pela CNN.Actualmente os EUA têm cerca de 28 mil tropas na Coreia do Sul. Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, exigiu que essas tropas fossem retiradas para que se começasse o processo de desnuclearização.