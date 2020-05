Contrariando a OMS, Bolsonaro vai fazer churrasco com 30 convidados

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou intenções de fazer um churrasco no próximo sábado para cerca de 30 convidados no Palácio da Alvorada, casa oficial do chefe de Estado brasileiro, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e até do próprio Ministério da Saúde.

"Estou a cometer um crime. Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos conversar, quem sabe uma 'peladinha' [joguinho de futebol], alguns ministros, alguns funcionários mais humildes que estão do meu lado", disse Bolsonaro à entrada do Palácio da Alvorada a jornalistas.

O presidente brasileiro disse também que, para a festa, ia existir uma "vaquinha" para angariar dinheiro entre os 30 convidados do evento.

"Vamos ter uma vaquinha de 70 reais [cerca de 11 euros]. E não vamos ter bebidas alcóolicas senão a primeira-dama mete toda a gente a correr", disse Bolsonaro.

O chefe de Estado do Brasil chegou mesmo a convidar um dos jornalistas presentes para a festa do próximo sábado: "Quer jogar futebol? Mas você tem cara de pau e, geralmente, o perna de pau vai para a baliza. Acabou de confessar que não joga nada", afirmou, citado pela Globo.



O presidente brasileiro avisou ainda que quer visitar a sua mãe dentro de duas semanas. A mãe de Jair Bolsonaro mora numa região a 250 quilómetros de São Paulo, a cidade mais afetada pelo novo coronavírus no Brasil.



Com o país em estado de emergência, Bolsonaro já teve vários compromissos contra as próprias indicações das autoridades de saúde e contra as recomendações de isolamento social. Em Brasília, o chefe de Estado brasileiro fez uma visita ao comércio local e provocou um ajuntamento de pessoas, além de ter participado em manifestações favoráveis ao seu governo e contra o Supremo Tribunal Federal.

As intenções de Bolsonaro em realizar uma festa com ministros na própria residência oficial acontecem numa altura em que o país já soma 135 mil casos e mais de 9 mil vítimas mortais causadas pela Covid-19. O presidente brasileiro tem vindo a fazer campanha contra o isolamento social, afirmando que este não serve para desacelerar os contágios.

Especialistas internacionais apontam ainda o Brasil como um futuro epicentro da pandemia e o próprio governo brasileiro admite que o pico poderá só chegar no mês de julho.