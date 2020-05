O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tinha previsto um churrasco na sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, para a tarde deste sábado. O convite para cerca de 30 convidados, entre ministros e seus funcionários, previa a sua chegada por volta das 7h30 para um jogo de futebol. Mas o encontro, que contrariava recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde brasileiro e foi apelidado de "churrasco da morte" nas redes sociais, nunca chegou a aconteceu.

Após as várias críticas de brasileiros ao evento, e numa altura em que o Brasil soma mais de 150 mil casos da Covid-19 e regista mais de 10 mil mortes, conselheiros de Bolsonaro começaram a encobrir a intenção, dizendo que este não passava de uma "provocação".

Mas a verdade é que, dias antes, à porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro convidou até os seus apoiantes para o mesmo: "Quem estiver aqui amanhã, a gente bota para dentro. Três mil pessoas no churrasco amanhã", disse. O vídeo, publicado no seu Facebook na manhã deste sábado descrevia que a festa era fake e criticava a comunicação social brasileira.

- Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA. . Link no YouTube: https://youtu.be/7jdCz6X8t54 Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Sábado, 9 de maio de 2020

O plano do presidente brasileiro foi inicialmente contado a jornalistas na quinta-feira: "Estou a cometer um crime. Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos conversar, quem sabe uma 'peladinha' [joguinho de futebol], alguns ministros, alguns funcionários mais humildes que estão do meu lado", disse.

Bolsonaro disse também que, para a festa, ia existir uma "vaquinha" para angariar dinheiro entre os 30 convidados do evento.

"Vamos ter uma vaquinha de 70 reais [cerca de 11 euros]. E não vamos ter bebidas alcóolicas senão a primeira-dama mete toda a gente a correr", disse Bolsonaro.

O chefe de Estado do Brasil chegou mesmo a convidar um dos jornalistas presentes para a festa do próximo sábado: "Quer jogar futebol? Mas você tem cara de pau e, geralmente, o perna de pau vai para a baliza. Acabou de confessar que não joga nada", afirmou, citado pela Globo.

O presidente brasileiro avisou ainda que quer visitar a sua mãe dentro de duas semanas. A mãe de Jair Bolsonaro mora numa região a 250 quilómetros de São Paulo, a cidade mais afetada pelo novo coronavírus no Brasil.