Numa altura em que o Brasil regista pelo segundo dia consecutivo mais de 600 mortos por covid-19, o presidente brasileiro continua a pedir o fim do isolamento social. Com mais de 8.500 mortos e mais de 125 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, o país começa a ser visto como o possível novo epicentro da pandemia.O secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde brasileiro reconheceu que os problemas crónicos persistem desde o início da crise e que o Brasil não realiza testes suficientes. Não tem, também, certezas sobre quando será o pico da covid-19. "Ainda não se pode dizer quando chegará o pico da crise. Será entre maio, junho e julho, não tenho dúvidas. O isolamento social reduz a curva de casos", disse Wanderson de Oliveira na conferência diária para apresentar os números da covid-19.Dois estudos de investigadores brasileiros publicados recentemente - um em parceria com a Universidade Johns Hopkins, outro com a de Oxford - indicam que o Brasil será o novo epicentro da pandemia.As projeções da investigação em colaboração com a Johns Hopkins chegam aos 1,6 milhões de casos no Brasil, mais que os 1,1 milhões de casos detetados nos Estados Unidos. O estudo destaca a demora na notificação dos casos no país como a razão pela qual os números oficiais não são ainda tão altos. O Brasil realizou cerca de 1.600 testes por cada milhão de habitantes, enquanto nos Estados Unidos chegam aos 20.200.Segundo Wanderson de Oliveira, cerca de 90 mil testes à covid-19 estão em fila de espera enquanto "aguardam processamento" e, de acordo com o Globo, os resultados de mais de 100 mil testes realizados em privados não foram partilhados com o Ministério da Saúde.Perante o avanço da pandemia, alguns estados estão a endurecer as medidas de contenção e isolamento. São Luís, capital do Maranhão, foi a primeira cidade a fechar todos os estabelecimentos e a manter apenas abertos os serviços essenciais.Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro continua a fazer campanha contra o isolamento, afirmando que este não serve para desacelerar os contágios.