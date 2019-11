Nigel Farage não é candidato às eleições antecipadas no Reino Unido

O líder do partido do Brexit, Nigel Farage, afirmou este domingo que não vai concorrer às eleições do próximo dia 12 de dezembro.

Farage vai optar por fazer campanha contra o acordo de ‘divórcio’ alcançado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com a União Europeia.

Numa entrevista à BBC, o líder do partido do Brexit revelou que "pensou muito, mas que decidiu servir a causa da melhor forma, apoiando os 600 candidatos do partidos espalhados pelo Reino Unido".

Farage criticou também o novo acordo para o Brexit, alcançado por Johnson nos últimos dias, considerando que o documento é "virtualmente pior do que estar na UE".

"Se Boris Johnson estivesse à procura de um verdadeiro Brexit, não precisávamos de lutar contra ele nesta eleição", sublinhou.

Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro britânico rejeitou a aliança com Farage.