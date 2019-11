Homem de 39 anos detido pelo homicídio do cabeleireiro de Cristiano Ronaldo

A polícia do Cantão de Zurique anunciou durante a manhã deste domingo a detenção de um homem de 39 anos de idade e nacionalidade brasileira pelo homicídio de Ricardo Matos Ferreira , antigo cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e outros famosos.As autoridades não avançaram, para já, quais as motivações que terão levado a este crime mas indicaram este homem enquanto suspeito da morte de Ricardo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã