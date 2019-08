Um contingente da polícia entrou pelas 22h45 locais (15h45 em Lisboa) desta terça-feira no aeroporto internacional de Hong Kong, onde decorre um protesto antigovernamental pelo quatro dia consecutivo.

Os manifestantes, que se encontravam no terminal 1, na zona onde se efetuam os check-in, tentaram bloquear sem êxito as entradas na zona central, usadas pela polícia para entrar no edifício.

Centenas de jovens rodearam os agentes para tentar bloquear o acesso àquela zona, recorrendo aos carros de transporte de bagagem do aeroporto e com algumas grades, que limitam habitualmente os balcões das companhias aéreas. Imagens difundidas desde o aeroporto mostram cenas de violência e confrontos entre os protestantes e a polícia.

Esta tarde, e pelo segundo dia consecutivo, as autoridades aeroportuárias de Hong Kong cancelaram a saída de todos os voos e aconselharam os passageiros a não se deslocarem para o local.



Hong Kong vive um clima de contestação social após a apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição, que permitiria ao governo e aos tribunais a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental. A proposta foi, entretanto, suspensa, mas as manifestações generalizaram-se e denunciam agora uma "erosão das liberdades" na antiga colónia britânica.