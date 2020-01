Confirmado segundo caso do novo coronavírus nos EUA

As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram, esta sexta-feira, um segundo caso do novo coronavírus no país. O paciente foi diagnosticado em Chicago, Estado do Illinois, mas viajou para os EUA desde Wuhan, a cidade no epicentro da epidemia.



O novo tipo de coronavírus já foi registado em 29 das 31 províncias da China, segundo autoridades de saúde citadas pela agência de notícias oficial Xinhua. A Comissão Nacional de Saúde elevou para 25 o número de mortos e para 830 o número de pacientes infetados. Além dos casos confirmados, há mais de 1.000 casos suspeitos.

Entretanto, o jornal South China Morning Post, que cita o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista, dá conta de 26 mortos e 878 casos de infeção. Uma das mortes terá ocorrido longe do epicentro do vírus, em Heilongjiang, perto da fronteira com a Rússia, disseram autoridades locais à agência de notícias France-Presse (AFP).

Para conter a propagação do vírus, as autoridades chinesas alargaram a quarentena e encerraram os transportes de 13 cidades e condados na província de Hubei, que tem Wuhan como capital, afetando mais de 40 milhões de pessoas. Autoridades de saúde alertaram já a população que deve evitar reuniões familiares e eventos públicos durante o período de Ano Novo Lunar, que começa no sábado.