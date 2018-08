As autoridades norte-americanas descobriram um túnel secreto na cave de um dos restaurantes de fast-food KFC no estado de Arizona, nos EUA, que ia dar a uma casa já no México. As autoridades acreditam que esta passagem era usada para traficar droga.

Segundo a revista Time, a descoberta foi feita na semana passada, quando, numa operação stop da polícia, Ivan Lopez foi mandado parar. Os cães-pisteiros detectaram a presença de drogas em duas caixas de ferramentas na caravana de Lopez. O homem transportava 118 quilos de droga, entre elas metanfetaminas, cocaína, fentanil e heroína. No total, os narcóticos valiam 865 mil euros.

Assim, os agentes investigaram a casa de Lopez e o antigo KFC, onde descobriram um túnel na cozinha deste estabelecimento. A passagem tinha 180 metros de comprimento, quase sete metros de profundidade, 1,5 metros de altura e 90 centímetros de largura. O túnel ia dar debaixo de uma cama numa casa já do outro lado da fronteira.





TAKE A LOOK INSIDE the possible drug tunnel between former KFC in AZ and home in Mexico: https://t.co/nNmYYMtLjc pic.twitter.com/FWxMW6gwIP