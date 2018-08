Ecstasy a preço de pastilhas elásticas, é assim que Espanha descreve o óxido nitroso. O gás está a invadir Ibiza. Já matou 16 no Reino Unido.

São apenas 20 segundos. Muita vontade de rir, um sabor doce na boca, perda de noção da realidade, mas um risco elevado de ficar com sequelas no cérebro. "Os gases inalantes provocam alterações cerebrais, porque modificam a forma de absorção do oxigénio em certas zonas do cérebro", explica à SÁBADO Domingos Duran, do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). A droga da moda - com muito pouca presença em Portugal, segundo o último relatório europeu (ESPAD) apenas 4 por cento - está a voltar em força em Ibiza. A polícia espanhola, refere o El Mundo, só nos últimos dois meses já prendeu mais de 20 vendedores de óxido de nitrato, ou o gás do riso.



Uma cápsula deste anestésico - usado por dentistas em pequenas cirurgias - custa 2,50 euros. "Nesta altura, os jovens, os party goers, têm uma necessidade de encontrar a última novidade", alerta Domingos Duran, chefe de Divisão de Intervenção Terapêutica do SICAD, que refere que não existe qualquer alteração ao nível do uso desta substância. Ainda assim é possível encontrá-la à venda na Internet e em Espanha, sobretudo em Ibiza, existem vendedores na rua com os balões coloridos já cheios do gás, que depois é inalado pela boca. O jornal La Vanguardia fala em 120 vendedores.



Reino Unido com 16 mortes

A moda começou no Reino Unido, já em 2006, e foi-se espalhando. Numa só noite, a política inglesa apreendeu 1.200 cápsulas. Já foram registadas 16 mortes associadas ao gás. "Não é fácil explicar a causa da morte, pode ser por reacção alérgica, sobredosagem ou mistura com outras substâncias", diz Domingos Duran.



Na Austrália, os casos têm aumentado e a ABC News assegura que os médicos estão preocupados. Dão como exemplo o caso de uma estudante que chegou a consumir 360 garrafinhas por semana (muitas vezes são vendidos em carregadores pequenos), e acabou com danos irreversíveis: o óxido nitroso provocou-lhe danos na espinal medula. "Como alteram os balanços de gases no sangue, o uso continuado de substâncias inalantes terá consequências imprevisíveis. Mas penso que será uma moda. Por exemplo, há umas décadas havia, por parte de alguns jovens, o hábito de cheirar os gases dos tubos de escape dos carros, o CO2. Felizmente isso desapareceu e não temos registo de que aconteça agora."



Artigo publicado originalmente na edição nº 744 da SÁBADO, de 2 de Agosto de 2018.