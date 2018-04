As condições na região de Rakhine, na Birmânia (Myanmar), não são "propícias" ao regresso da minoria muçulmana rohingya, disse este domingo a Organização das Nações Unidas (ONU), contradizendo as afirmações das autoridades birmanesas.

"Actualmente, as condições não são propícias ao seu regresso voluntário, duradouro e com dignidade", disse à agência de notícias francesa AFP a secretária-geral-adjunta da ONU encarregado dos Assuntos Humanitários, Ursula Mueller.

A diplomata alemã, que falava no final de uma visita de seis dias à Birmânia, durante a qual esteve na região de Rakhine, considerou que as autoridades birmanesas deveriam ter regras que respondessem aos "graves problemas relacionados com a liberdade de movimento, coesão social, meios de subsistência e acesso aos serviços" por prte dos rohingya.

As autoridades birmanesas dizem, pelo contrário, que "estão prontas" para o regresso dos rohingya.

"Estamos preparados e as habitações estão prontas. Os hospitais e as clínicas estão prontos", disse esta semana Aung Tun Thet, comissária governamental birmanesa encarregada da reintegração dos refugiados rohingya no Estado de Rakhine.

Cerca de 700.000 membros da minoria muçulmana rohingya, que viviam no oeste da Birmânia, um país de maioria budista, fugiram em massa no último ano para o Bangladesh ameaçados pelo exército birmanês.

As autoridades da Birmânia têm negado sempre a acusação de genocídio étnico dos rohingya e dizem que apenas reagiram a ataques de rebeldes muçulmanos.

A Birmânia, de maioria budista, não reconhece a cidadania aos rohingya, de religião muçulmana, o que implica restrições à liberdade de movimentos e no acesso ao mercado de trabalho.cebo

Jorge Gaspar é a primeira 'baixa' no órgãos do Sporting. O vogal do Conselho Fiscial de Discplinar do clube enviou uma carta a Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral, na qual anuncia renunciar ao cargo. Gaspar justifica a sua posição por discordar das "decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal", lê-se no tal texto a que a Tribuna Expresso teve acesso.

"Os recentes acontecimentos pós-jogo Atlético de Madrid vs. Sporting Clube de Portugal e as posições e decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal tornam inevitável a apresentação da minha renúncia ao lugard de Vogal do CFD do nosso Clube, pois entendo que as mesmas não dignificam o Sporting Clube de Portugal, lesam gravemente a sua imagem pública, prejudicam gravemente a marca 'Sporting' junto dos nossos parceiros comerciais e patrocinadores, causam danos por ora ainda inestimáveis na esfera desportiva e competitiva das nossas equipas e atletas e contribuem ainda mais para retirar o foco mediático de um conjunto de questões bem conhecidas (incluíndo algumas de natureza judicial) que inquietam outras instituições desportivas".

Jorge Gaspar refere-se, portanto, aos dois posts no Facebook de Bruno de Carvalho, o primeiro em que criticou os jogadores após a derrota em Madrid e que originou uma resposta do plantel nas redes sociais, e o segundo em que chamou "mimados" aos futebolistas, garantindo que os contestatários iriam ser suspensos.

Gaspar acredita, então, que as posições de BdC têm o duplo condão de prejudicar o Sporting e, ao mesmo tempo, de aliviar o clima de suspeição que se abatia sobre Benfica, o rival que se encontra sobre investigação do Ministério Público por alegados crimes de corrupção desportiva.