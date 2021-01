Donald Trump pressionou republicano a alterar resultados na Georgia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o secretário de estado da Geórgia e membro do Partido Republicano a recontar os votos da eleição de novembro de forma a favorecê-lo, revela um ficheiro de áudio divulgado pelo jornal norte-americano The Washington Post.





Brad

Na conversa mantida entre os dois republicanos e que o jornal reproduz, ouve-se Trump a tentar convencerRaffensperger a dar a vitória aos republicanos naquele estado no qual acabou por vencer Joe Biden, o candidato democrata. Na resposta, o secretário de Estado da Geórgia diz ao presidente que não pode cumprir com o pedido.Durante a conversa de uma hora, Trump elogiou Raffensperger várias vezes, mas isso não impediu o representante da Geórgia de dizer a Trump que os rumores de fraude eleitoral eram falsos e que já se tinha provado em mais do que uma ocasião de que eram mentira. Chegaram mesmo a dizer a Trump que a vantagem de 11 mil votos de Biden era correta e justa.

"As pessoas da Geórgia estão zangadas, as pessoas do país estão zangadas. E não há nada errado com dizer que, talvez, tenham recalculado", sugere o presidente norte-americano. A resposta foi: "Bem, sr. presidente, o desafio que tem é de que os seus dados são errados". E esta continuou a ser a mensagem que Raffensperger tinha para o presidente, mesmo quando este referiu a teoria de que haveria "mais de 5.000 votos" submetidos por eleitores mortos só na Geórgia. "O número verdadeiro é dois. Dois. Houve duas pessoas mortas que votaram", respondeu o outro republicano.



"O que eu quero que faça é isto: só preciso de encontrar 11.780 votos, um voto a mais do que aqueles temos, porque nós ganhámos", reforçou Trump.



Em meados de novembro, o secretário de estado da Geórgia já tinha denunciado pressões para não dar a vitória aos democratas, incluindo ameaças de morte.



Na quarta-feira, um grupo de senadores republicanos vai juntar-se aos seus colegas da Câmara dos Representantes para contestarem votos do Colégio Eleitoral em Joe Biden, durante a cerimónia de contagem dos votos do Colégio Eleitoral no Congresso dos EUA.