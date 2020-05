Entre as medidas elencadas, a DGS determina que antes da abertura, todos os espaços devem ativar e atualizar os seus Planos de Contingência, que devem contemplar os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 e a definição de uma área de isolamento, e não só.



"De acordo com a orientação, discutida com os parceiros do setor, os responsáveis pelas creches, creches familiares e amas devem garantir uma redução do número de crianças por sala de forma a que seja maximizado o distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas. Quando as crianças estão em mesas, berços ou espreguiçadeiras, deve ser maximizado o distanciamento físico entre elas. As crianças e funcionários devem ser organizados em salas fixas, sendo que a cada funcionário deve corresponder apenas um grupo, e os espaços devem ser definidos de acordo com a divisão, para que não haja contacto entre pessoas de grupos diferentes. Se existirem espaços que não estão a ser utilizados, quer pela suspensão de atividades, quer pelo encerramento de respostas sociais, poderá ser equacionada a expansão da creche para esses espaços", lê-se na orientação.



Entre as medidas concretas, estipula-se que "os catres (colchões) devem ser separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas"; que "os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre pessoas" e que "nas salas em que as crianças se sentem ou deitem no chão, devem deixar o calçado à entrada".

Turmas muito mais pequenas, professores e auxiliares com máscara ou videira e lugares marcados no chão na hora da brincadeira. É assim que, segundo o que o jornalista Lionel Top partilhou na sua conta do Twitter , algumas escolas em França estão a proceder para manter o distanciamento social entre as crianças, tal como recomendado pelas autoridades de saúde. A avaliar pelas reacções, os franceses, porém, não estão satisfeitos com a solução.Entretanto, em Portugal, a Direcção geral de Saúde já