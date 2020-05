O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales , anunciou, esta quarta-feira, que já está a ser realizado o estudo de imunidade da população portuguesa. A informação foi revelada pelo governante na habitual conferência de imprensa depois de revelado o boletim epidemiológico diário da Direção Geral de Saúde

"O primeiro estudo transversal do Instituto Nacional de Saúde já está no terreno e vista testar a imunidade contra o vírus na população portuguesa", revelou Lacerda Sales, explicando que a colheita de amostras de sangue para o inquérito serológico comece no início da próxima semana."Estamos a dar pequenos passos todos os dias para um regresso da normalização social possível", disse Lacerda Sales, que também anunciou que já foram realizados mais de 566 mil testes de diagnóstico à covid-19 desde 1 de março. Além disso, estão a ser feitos 250 testes por dia nos estabelecimentos prisionais. O governante sublinhou, ainda, que Portugal está "entre os países que mais testes de diagnóstico fazem à covid-19".Portugal regista hoje 1.175 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados, mais 219. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.