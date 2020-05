"São regras relativamente simples. Não impedindo as brincadeiras, minimizam os riscos. Creio que não vai ser difícil para as creches cumprirem as indicações", disse Graça Freitas, que as definiu como um "conjunto de boas práticas" na habitual conferência de imprensa depois de revelado o boletim epidemiológico diário da Direção Geral de Saúde

Tentámos conciliar o melhor de dois mundos. Por um lado, permitir actividades lúdicas e de manutenção de afectos, mas com regras", reforçou, apontando para a necessidade de lavar frequentemente os brinquedos, retirar das salas materiais não necessários ou manter distâncias mínimas de segurança em alturas como o sono. "Sabendo que haveria dificuldade das creches com o espaço, decidimos que os meninos deveriam ser deitados em posições diferentes e alternadas entre pés e cabeça – um para um lado, outro para o outro –, de forma a minimizar o risco de transmissão de gotículas do vírus", explicou.



Portugal regista hoje 1.175 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na terça-feira, e 28.132 infetados, mais 219. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas , acredita que "não vai ser difícil para as creches cumprirem as indicações" da DGS para a reabertura dos espaços, considerando que "são regras relativamente simples" as que foram pedidas.