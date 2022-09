O pormenor romântico do reencontro de Juan Carlos e Sofía em Londres

Juan Carlos e Sofia de Espanha estiveram hospedados no mesmo hotel onde a sua relação começou, em 1961. Os dois participaram no funeral de Isabel II.

Juan Carlos e Sofia de Espanha passaram as noites antes do funeral de Isabel II no luxuoso hotel Claridge's, localizado no coração de Mayfair, o mesmo sítio onde estiveram em 1961 para o casamento dos duques de Kent, ocasião onde se tornaram inseparáveis.