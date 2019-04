Um novo ciclone nomeado Kenneth deverá alcançar esta quinta-feira Moçambique, com previsão de rajadas de vento de até 150km/hora e chuvas intensas até ao final da semana.

Estima-se que a nova tempestade tropical, de nível 4, que ocorre um mês depois de o ciclone Idai ter provocado a morte de mais de 600 pessoas e desalojado milhares, deverá afetar 700 mil pessoas. As previsões meteorológicas revelam que a zona de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, deverá ser a mais lesada.

Na quarta-feira à noite, as chuvas e ventos fortes já provocaram estragos nas ilhas Comores e mataram três pessoas, revelou o presidente Azali Assoumani, citado pela agência Reuters. As autoridades das ilhas localizadas perto de Madagáscar encerram escolas e aeroportos por precaução.

Também a companhia aérea moçambicana LAM suspendeu voos entre Maputo e Pemba, no norte, devido à passagem do ciclone.

O governo moçambicano disponibilizou um fundo de emergência de 1,3 milhões de euros para ajudar as potenciais vítimas do novo ciclone. "Fizemos um levantamento preliminar daquilo que serão as necessidades e estão estimadas em cerca de 100 milhões de meticais (1,3 milhões de euros)", disse a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), Augusta Maita.

Segundo a NASA, as nuvens da tempestade estão a produzir chuva intensa devido às temperaturas negativas de -53ºC. O ciclone vai atingir uma velocidade de 194km/h antes de chegar a Moçambique, revela a mesma fonte.



O ciclone Idai, que afetou em março Moçambique, mas também o Maláui e o Zimbabué, provocou pelo menos 603 mortos em Moçambique e afetou mais de 1,5 milhões de pessoas, segundo dados das autoridades moçambicanas.





Com Lusa.