China regista os primeiros mortos por covid-19 em Shangai

As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira, as primeiras três mortes por covid-19, em Shangai. Desde o final do mês de março que os habitantes da cidade estão sob um rigoroso confinamento. Num comunicado, a Comissão de Saúde de Shangai afirmou que as três pessoas morreram no hospital no domingo, apesar de "todos os esforços para ressuscitá-las".