Último balanço: cheias sem precedentes já mataram 45 pessoas nos EUA

Chuvas fortes que resultaram do furacão Ida deixaram a região nordeste dos EUA inundada. Dezenas de pessoas foram surpreendidas pela rápida subida das águas, até dentro de casa.

O último balanço aponta para 45 pessoas mortas na sequência das chuvas torrenciais que se abateram no nordeste dos EUA, e que foram provocadas pela passagem do furacão Ida. O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu um "investimento histórico" para lidar com a crise climática.