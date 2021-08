Os irredutíveis habitantes do vale Panjshir e a resistência aos talibã

A menos de 50 quilómetros de Cabul, capital do Afeganistão, existe um pequeno vale que resiste às investidas dos talibã. São os irredutíveis habitantes de Panjshir, um vale isolado e com uma entrada estreita e onde milhares de combatentes anti-talibã vão lutando pela resistência à ocupação dos extremistas.



Mas esta já não é a primeira vez que este vale tem de se defender. Na década de 1980 manteve-se impenetrável também para a ocupação Soviétiva. Feito que voltou a repetir na primeira ocupação talibã entre 1996 e 2001.



Agora a Frente de Resistência Nacional do Afeganistão (NRF) lembra ao mundo que não vai desistir. "O Exército Vermelho, com todo o seu poder, não conseguiu derrotar-nos... Nem os talibã há 25 anos... tentaram ocupar o vale e falharam, enfrentaram uma derrota esmagadora", disse, à BBC, Ali Nazary, o diretor de relações internacionais da NRF.