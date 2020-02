O número de casos de COVID-19 ( coronavírus de Wuhan) disparou para mais de 100. O governo aplicou várias medidas de emergência para limitar o contágio no país europeu mais afetado pelo vírus.Attilio Fontana, o governador da região de Lombardia - uma das mais afetadas - disse que os casos tinham aumentado de 89 para 100 em todo o país.Num decreto aprovado este sáabdo, o governo aplicou poderes especiais para impedir que as pessoas saiam ou entrem nas zonas mais afetadas. As medidas foram introduzidas horas depois da morte de duas pessoas infetadas com o COVID-19 no norte do país.Na região de Veneto, registam-se 19 casos.As regiões da Lombardia e de Veneto são os centros financeiros de Itália e geram 30% do PIB italiano.Lombardia é onde se situa Milão, com 1.4 milhões de habitantes. Na cidade, foram fechadas todas as escolas, bem como as universidades em Lombardia e Veneto.