Sismo de 5.7 na escala de Richter na fronteira entre a Turquia e o Irão

De acordo com a emissora pública turca TRT World, foram afetadas cerca de 43 vilas turcas. Foram enviadas para o local equipas de resgate.

Um sismo de 5,7 na escala de Richter atingiu este domingo a região fronteiriça entre a Turquia e o Irão.A informação foi divulgada pelo Centro sismológico Europeu do Mediterrâneo.O terramoto teve uma profundidade de cinco quilómetros.Segundo a agência Reuters, as autoridades iranianas informaram que, no imediato, não existem sinais de danos ou vítimas a registar.

Um terramoto no mês passado no leste da Turquia fez mais de 40 mortos.