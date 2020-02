Morre terceiro passageiro do navio onde se encontra português com coronavírus

As autoridades japonesas confirmaram hoje que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao

Covid-19, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Um terceiro passageiro do cruzeiro Diamond Princess, a bordo do qual está o único português até agora infetado com o coronavírus , morreu. Os passageiros e tripulantes encontram-se em quarentena no Japão desde 3 de fevereiro.A última morte foi a de um homem japonês na casa dos 80 anos, dias depois da morte de um casal também da mesma idade.O governo japonês está a ser questionado sobre se está a fazer o suficiente para travar o contágio do coronavírus Covid-19. Tóquio vai acolher os Jogos Olímpicos de 2020 em julho.Esta segunda-feira, o ministro japonês da saúde vai reunir-se com peritos. No dia 22, o ministro pediu desculpas por ter deixado uma mulher infetada sair do Diamond Princess.