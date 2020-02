O Carnaval de Veneza foi suspenso devido aos casos do coronavírus Covid-19 que não páram de aumentar em Itália. Ao todo, registam-se 129 casos, incluindo os de dois mortos e o de uma pessoa que foi curada.

O presidente da região de Veneto, Luca Zaia, decidiu "o bloqueio, incluindo o Carnaval de Veneza, de todas as manifestações públicas, privadas, o fecho das escolas e dos museus até 1 de março".Desde que foi detetado no final do ano passado, na China, o coronavírus Covid-19 provocou 2.442 mortos, duas das quais em Itália, e infetou mais de 76 mil pessoas a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.