Coronavírus. Confirmada terceira morte em Itália

As autoridades italianas confirmaram este domingo a terceira vítima mortal no país devido ao coronavírus . Tal como as duas anteriores, esta vítima encontrava-se no norte do país, região onde se regista a maior parte dos casos de infeção.

Com 132 casos e três mortes, a Itália é o país da Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe de coronavírus e o quarto a nível global.



Por outro lado, em Londres, o Chief Medical Officer, cargo equivalente ao de diretor-geral de Saúde, anunciou hoje que análises confirmaram a presença do Covid-19 em quatro das 32 pessoas retiradas do navio de cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi confirmada a infeção de um português.

Os novos casos elevam para 13 o número total de infetados no Reino Unido.

Os 30 britânicos e dois irlandeses, que chegaram no sábado a Londres, foram infetados a bordo do Diamond Princess, segundo o Chief Medical Officer, o epidemiologista Chris Whitty, embora não tenham apresentado sintomas à entrada para o voo que os transportou do Japão.



Com Lusa.