na sequência das críticas ao acordo judicial que obteve em 2008 para Jeffrey Epstein

, o magnata acusado de tráfico sexual de menores.

No sábado, 6 de julho, o multimilionário norte-americano Jeffrey Epstein foi detido por suspeitas de ter estado envolvido com tráfico sexual de menores e extorsão. Na segunda-feira, em tribunal, negou qualquer acusações relacionadas com tráfico ou de estar na posse de fotografias de raparigas menores.De acordo com a procuradoria norte-americana, os crimes de que Epstein é acusado terão ocorrido entre 2002 e 2005. Segundo o mandato, o multimilionário terá levado menores para a sua mansão em Palm Beach, na Flórida. Nessa propriedade terá tido relações sexuais com as menores. Mas os crimes não se terão circunscrito ao estado da Flórida: há suspeitas de que tenha tido o mesmo comportamento em Nova Iorque, Novo México e na ilha privada que tem nas Caraíbas.O magnata de 66 anos "explorou sexualmente e abusou de dezenas de menores nas suas casas em Manhattan, Nova Iorque e Palm Beach, na Florida, entre outros lugares, durante vários anos", segundo a acusação, que alega que após cometer os atos, o milionário pagava às vítimas "centenas de dólares". Além disso, Epstein é acusado de "criar uma ampla rede de vítimas menores de idade para explorá-las sexualmente", uma vez que pagava a algumas delas para recrutar outras crianças que seriam vítimas de abusos semelhantes.O multimilionário já tinha sido acusado de abusar de dezenas de raparigas menores e de tráfico sexual em 2008 e estava registado como um alegado agressor sexual. Nessa altura declarou-se como culpado de procurar menores para prostituição, com o fim de reduzir as acusações, através de um acordo que lhe permitiu evitar a prisão perpétua. Cumpriu apenas 13 meses de prisão numa ala privada da prisão de Palm Beach County. Acosta era procurador federal em Miami e supervisionou este acordo judicial que podia levar a uma condenação a pena perpétua.Durante anos, Epstein foi amigo de Donald Trump e do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.