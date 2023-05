Casamentos infantis não vão ser erradicados neste século, diz UNICEF

O número de casamentos infantis está a diminuir em todo o mundo, mas a um ritmo muito lento. Apesar dos progressos dos últimos anos, um novo relatório da UNICEF (Fundo de Emergência Internacional para Crianças das Nações Unidas) revela que a prática não vai ser eliminada ainda neste século.





O relatório refere ainda que as crises socioeconómicas, os conflitos armados e até as consequências da pandemia de covid-19 ameaçam reverter o declínio no número de casamentos na infância.Estima-se que 640 milhões das mulheres vivas hoje se tenham casado antes de atingirem a maioridade e que 12 milhões de meninas se tornem noivas por ano."O mundo está a mergulhar em crises e mais crises que estão a destruir as esperanças e sonhos de crianças vulneráveis, especialmente meninas que deviam ser estudantes, não noivas", disse a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, em comunicado."Crises económicas e de saúde, conflitos armados crescentes e os efeitos devastadores da mudança climática estão a forçar as famílias a procurar uma falsa sensação de refúgio no casamento infantil," acrescenta.De acordo com o relatório, a percentagem de mulheres jovens que se casaram durante a infância caiu de 21% para 19% desde as últimas estimativas divulgadas, mas, ainda assim, a erradicação não será uma realidade até ao fim deste século.A agência das Nacões Unidas dá o exemplo da África Subsariana, que tem a segunda maior percentagem global de noivas infantis (20%) e que pode vir a demorar mais de 200 anos a acabar com prática.A UNICEF alerta para as consequências negativas provocadas pelo casamento infantil, incluindo o aumento do risco de gravidez precoce, o aumento de problemas de saúde infantil e materna e da mortalidade.