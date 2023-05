Turquia. O homem que abomina sultões

De mangas arregaçadas, com uma camisa imaculadamente branca, sentado à mesa da sua cozinha, Kemal Kilicdaroglu mostra uma cebola e diz: “Um quilo de cebolas custa 30 liras e se continuarmos com Erdogan vai chegar às 100 liras.” A advertência serena do candidato presidencial tem que se lhe diga, pois, as cebolas aumentaram 314,6% no ano passado, segundo a União das Câmaras de Agricultura da Turquia, chegando, assim, ao equivalente a 1,40 €, preço de ocasião em Portugal, mas incomportável para os padrões turcos.