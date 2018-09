por David Oliveira com Leonor Riso

Activista foi transferido para Berlim no sábado, dia 15 de Setembro, e está a receber um tratamento intensivo, mas não corre perigo de vida.

O activista Pyotr Verzilov foi "muito provavelmente" vítima de um envenenamento de origem desconhecida, anunciaram os médicos alemães. Karl Max Einhaeupl, um dos médicos que está a companhar o estado de saúde do activista, disse que não há evidências de Verzilov estar a sofrer de uma doença prolongada.



O homem não corre perigo de vida, apesar de estar a receber um tratamento intensivo desde que chegou a Berlim, no sábado, dia 15 de Setembro.

Os sintomas de Verzilov indicam uma interrupção numa parte do sistema nervoso que regula os órgãos internos, de acordo com Kai-Uwe Eckardt, outro dos médicos que está a tratar do activista.

Piotr Verzilov foi hospitalizado na semana passada durante uma audiência judicial, tendo perdido a visão, a fala e a mobilidade. Na quinta-feira, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos de um hospital em Moscovo, na Rússia, e, dois dias depois, foi transferido para Berlim para ser tratado.

Piotr Verzilov e a sua namorada Veronika Nikoulchina são dois dos quatro membros das Pussy Riot que invadiram o campo na final do Campeonato Mundial de Futebol da Rússia 2018. O activista também fundou o site MediaZona, no qual escreve sobre as violações de direitos humanos cometidas pelo sistema penal russo.