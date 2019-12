Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella , il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018







O meu Santo Estêvão começa com pão e Nutella e o vosso?" No entanto, no mesmo dia tinha havido um sismo na região da Sícilia após o vulcão Edna ter entrado em erupção. O abalo provocou vários feridos, pelo que muitos questionaram a sua atitude.