"Pai" do Sudoku morre no Japão aos 69 anos

Maki Kaji morreu no dia 10 de agosto, de cancro biliar. O nome japonês Sudoku é uma contração da frase "os números devem ficar sozinhos".

Maki Kaji, o homem que popularizou o jogo Sudoku, dando-lhe o nome japonês por que ficou conhecido, nos anos 1980, morreu aos 69 anos, anunciou a sua editora, em comunicado.



"Kaji-san, conhecido como o homem que deu o nome ao Sudoku, era amado pelos amantes de 'puzzles' do mundo inteiro", pode ler-se no 'site' da Nikoli Publishing House, que fundou.

De acordo com a nota, Maki Kaji morreu no dia 10 de agosto, de cancro biliar.

O conceito original do jogo, o "quadrado latino", foi inventado na Europa do século XVIII por um matemático suíço, Leonhard Euler.

A versão moderna, com uma subdivisão em nove quadrados com nove quadrículas, foi descoberta numa revista norte-americana, no início da década de 1980, por Maki Kaji, que depois a importou para o Japão.

Encontrar um novo puzzle é "como encontrar um tesouro", disse Maki à BBC, em 2007.

O nome japonês Sudoku é uma contração da frase "os números devem ficar sozinhos".

O jogo espalhou-se pelo mundo quando Wayne Gould, um juiz reformado de Hong Kong, apreciador de quebra-cabeças, decidiu em 1997, depois de descobrir o Sudoku no Japão, escrever um programa de computador que gera grelhas do popular jogo.

O jogador de Sudoku tem de completar uma grelha de 9 por 9 (81 quadrados) com números de 1 a 9, de tal forma que nenhum apareça duas vezes na mesma linha, coluna ou sub-quadrado.