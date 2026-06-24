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Candidatos apoiados por Mamdani vencem primárias em Nova Iorque

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14:38
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Mamdani apoiou três candidatos da esquerda dentro do partido democrata para a Câmara dos Representantes na cidade de Nova Iorque.

As primárias de Nova Iorque foram o primeiro grande teste às políticas de Zohran Mamdani, presidente da câmara da cidade Nova Iorque e foi um teste passado com distinção. Na noite de terça-feira os três candidatos ao Congresso apoiados pelo mayor nova iorquino saíram vitoriosos, o que representou uma grande vitória à esquerda e uma derrota para um os democratas de tendência mais tradicional.  

Mamdani e Darializa Avila Chevalier
Mamdani e Darializa Avila Chevalier Foto AP/Seth Wenig

A maior surpresa da noite aconteceu no 13º distrito de Nova Iorque, onde Darializa Avila Chevalier, uma ativista comunitária de 32 anos e socialista democrática, derrotou por uma pequena margem o democrata Adriano Espaillat, de 71 anos, que estava no cargo há cinco mandatos, para representar a região norte de Manhattan e parte do Bronx. Espaillat tinha recebido uma série de apoios de democratas influentes, incluindo do líder na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries. 

No 10º distrito o progressista Brad Lander, derrotou o deputado Dan Goldman, que se encontrava no seu segundo mandato e também tinha o apoio de Jeffries, por uma larga margem. 

Já no 7º distrito Nydia Velázquez reformou-se e Mamdani declarou o seu apoio à deputada estadual Claire Valdez, uma socialista democrática contra Antonio Reynoso, que tinha o apoio de Velázquez, e mais uma vez a candidata por si apoiada saiu vencedora.  

Todos estes distritos são fortemente favoráveis aos democratas, o que significa que os três congressistas têm possibilidades de vencer os seus respetivos confrontos nas eleições gerais no outono.  

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